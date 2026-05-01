Boynes

Portes ouvertes

10 Chemin de Brimpond Boynes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Brasserie des Merveilles ouvre ses portes ! Au programme visites guidées de la fabrique, restauration sur place avec foodtrucks et concert pop-rock en soirée. Une journée conviviale à ne pas manquer dans le Loiret.

Le samedi 30 mai 2026, la Brasserie des Merveilles invite le public à une journée de découverte et de fête à Boynes. Dès 11h, l’établissement dévoile ses secrets de fabrication lors de trois visites guidées prévues à 11h, 14h et 17h.

Tout au long de la journée, les visiteurs profitent d’une offre de restauration variée grâce à la présence de foodtrucks, complétée par des planches apéro et le bar de la brasserie. L’événement se clôture en musique avec un concert du groupe The SatisguyS , qui assure une ambiance pop-rock à partir de 19h. Située au 10 chemin de Brimpond, la brasserie propose ici une expérience complète mêlant savoir-faire local et divertissement. Retrouvez l’intégralité des informations pratiques sur le site officiel de la Brasserie des Merveilles. .

10 Chemin de Brimpond Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 13 07 79

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English :

Brasserie des Merveilles opens its doors! On the program: guided tours of the factory, on-site catering with foodtrucks and a pop-rock concert in the evening. A convivial day not to be missed in the Loiret region.

L’événement Portes ouvertes Boynes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS