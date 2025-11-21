Portes ouvertes Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier

Portes ouvertes Brasserie Philomenn

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21

3ème édition des portes ouvertes de la brasserie Philomenn.

Voulez-vous visiter la brasserie comme vous ne l’avez jamais vu ? Accompagnés de l’équipe Philomenn, vous pourrez découvrir le processus et poser toutes vos questions (sur réservation).

Venez goûter à la nouvelle Spoum des Talus qui sortira pour l’occasion, et à une nouveauté encore secrète ! .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

