Portes ouvertes Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier
Portes ouvertes Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier vendredi 21 novembre 2025.
Portes ouvertes Brasserie Philomenn
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-21
3ème édition des portes ouvertes de la brasserie Philomenn.
Voulez-vous visiter la brasserie comme vous ne l’avez jamais vu ? Accompagnés de l’équipe Philomenn, vous pourrez découvrir le processus et poser toutes vos questions (sur réservation).
Venez goûter à la nouvelle Spoum des Talus qui sortira pour l’occasion, et à une nouveauté encore secrète ! .
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes Brasserie Philomenn Tréguier a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose