Portes ouvertes bridge à Nexon Salle Markoff Nexon

Salle Markoff 13 avenue Charles de Gaulle Nexon Haute-Vienne

Vous aimez les jeux de stratégie, jouer en équipe, faire des rencontres, échanger, le bridge tout cela et plus encore ! Venez découvrir le plus complet des jeux de cartes lors des portes ouvertes proposées par le Bridge Club de Limoges.

Le club ouvrant une antenne à Nexon, il proposera chaque semaine

– un cours pour débutant la 1ère année la licence et les cours sont offerts par le club,

– un cours de perfectionnement,

et un tournois.

Début des cours et tournois, le 29 septembre. .

Salle Markoff 13 avenue Charles de Gaulle Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 82 86

