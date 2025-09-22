Portes ouvertes bridge à Nexon Salle Markoff Nexon
Salle Markoff 13 avenue Charles de Gaulle Nexon Haute-Vienne
Vous aimez les jeux de stratégie, jouer en équipe, faire des rencontres, échanger, le bridge tout cela et plus encore ! Venez découvrir le plus complet des jeux de cartes lors des portes ouvertes proposées par le Bridge Club de Limoges.
Le club ouvrant une antenne à Nexon, il proposera chaque semaine
– un cours pour débutant la 1ère année la licence et les cours sont offerts par le club,
– un cours de perfectionnement,
et un tournois.
Début des cours et tournois, le 29 septembre. .
Salle Markoff 13 avenue Charles de Gaulle Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 82 86
