Portes ouvertes Bridge Club Romanais Péageois Romans-sur-Isère

Portes ouvertes Bridge Club Romanais Péageois

6 rue Diderot Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-12 16:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Le club de bridge romanais péageois organise ses portes ouvertes dans la convivialité et la bonne humeur. Ambiance chaleureuse pour s’initier au bridge.

1° cours à 19 heures le 17 septembre, gratuit.

6 rue Diderot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 73 34 bridge.romansdiderot@orange.fr

English :

The bridge club in Peage, France, is holding its open house in a friendly, good-humored atmosphere. A warm atmosphere for an introduction to bridge.

1st lesson at 7pm on September 17, free of charge.

German :

Der Bridgeclub Romanais Péageois organisiert seinen Tag der offenen Tür in geselliger Runde und guter Laune. In herzlicher Atmosphäre können Sie Bridge lernen.

1° Kurs um 19 Uhr am 17. September, kostenlos.

Italiano :

Il club di bridge di Peage organizza la sua open house in un’atmosfera amichevole e divertente. È un ottimo modo per avvicinarsi al bridge.

prima lezione alle 19.00 del 17 settembre, gratuita.

Espanol :

El club de bridge de Peage celebra su jornada de puertas abiertas en un ambiente agradable y divertido. Es una buena manera de iniciarse en el bridge.

primera clase gratuita el 17 de septiembre a las 19 h.

