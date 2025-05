Portes ouvertes Camblanes Côtes de Bordeaux – Château Brethous Camblanes-et-Meynac, 7 juin 2025 10:30, Camblanes-et-Meynac.

Gironde

Portes ouvertes Camblanes Côtes de Bordeaux Château Brethous 28 chemin du Jonc Camblanes-et-Meynac Gironde

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-07

Le Château Brethous à Camblanes-et-Meynac vous ouvre ses portes pour une journée conviviale autour de ses vins biologiques et des Créateurs de Nature. Venez à la rencontre de producteurs passionnés le miel du Chant des Fleurs, les jus et compotes artisanaux des Jardins Labourdette, le café de Gardo avec un atelier dégustation prévu à 14h30, sans oublier les vins du château à déguster tout au long de la journée. La pépinière Tilia vous propose une « balade-enquête à la découverte des haies », une promenade familiale d’environ 1 heure avec des départs à 10h30, 14h, 16h et 18h. Le groupe Tiple Set apportera une touche musicale avec ses créations jazzy lors d’un concert à 15h. Pour vous restaurer, le food truck champêtre de l’Asoo Coquelicot sera présent, et vous pourrez également découvrir l’univers artistique de Sylvette et ses reliefs. .

Château Brethous 28 chemin du Jonc

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 09 23 chateaubrethous@gmail.com

