Portes ouvertes Campus des Métiers Sainte Catherine Campus des Métiers Sainte Catherine Le Mans

Portes ouvertes Campus des Métiers Sainte Catherine

Campus des Métiers Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 08:30:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

Le Campus des métiers Sainte-Catherine ouvre ses portes les vendredi 6 février, de 16 h 30 à 19 h 30 et samedi 7 février, de 8 h 30 à 12 h 30.

Journées portes ouvertes au Campus des métiers Sainte-Catherine

Le Campus des métiers Sainte-Catherine ouvre ses portes les vendredi 6 février, de 16 h 30 à 19 h 30 et samedi 7 février, de 8 h 30 à 12 h 30. L’occasion de découvrir ses formations dans six secteurs hôtellerie-restauration, commerce-vente, boulangerie-pâtisserie, esthétique-bien-être, médico-social et propreté.

Le campus propose des formations reconnues par le ministère de l’Éducation nationale (3e prépa-métiers, CAP, Bac Professionnel et Technologique, BTS…) et par le ministère du Travail (titres professionnels, CQP).

Les visiteurs pourront rencontrer les équipes pédagogiques et éducatives, échanger avec les apprenants et explorer les parcours flexibles voie scolaire, apprentissage ou formation en continu.

Sans inscription. .

Campus des Métiers Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 14 72 lycee@ets-stecatherine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Campus des métiers Sainte-Catherine opens its doors on Friday, February 6, from 4:30 pm to 7:30 pm and Saturday, February 7, from 8:30 am to 12:30 pm.

L’événement Portes ouvertes Campus des Métiers Sainte Catherine Le Mans a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72