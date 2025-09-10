Portes Ouvertes | Canoë Kayak Saint-Antoine-de-Breuilh
Portes Ouvertes | Canoë Kayak Saint-Antoine-de-Breuilh mercredi 10 septembre 2025.
Portes Ouvertes | Canoë Kayak
1820 Route de la Moutine Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
Venez nombreux et nombreuses aux portes ouvertes organisées par le Canoë Kayac St-Antoinais. .
1820 Route de la Moutine Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 13 27
English : Portes Ouvertes | Canoë Kayak
German : Portes Ouvertes | Canoë Kayak
Italiano :
Espanol : Portes Ouvertes | Canoë Kayak
L’événement Portes Ouvertes | Canoë Kayak Saint-Antoine-de-Breuilh a été mis à jour le 2025-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides