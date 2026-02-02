Portes ouvertes Carnaval Ancienne Perception Sabres
Journée Portes ouvertes le 7 février prochain sur la thématique du Carnaval !
Venez nous retrouver à partir de 10h dans notre atelier-boutique pour chiner, découvrir nos créations ou trouver un déguisement.
Le déménagement de l’association Art Haute Lande est un peu retardé, mais on a décidé de maintenir notre journée Portes ouvertes le 7 février prochain sur la thématique du Carnaval !
Venez nous retrouver à partir de 10h dans les locaux de l’ancienne Perception (11 rue Victor Hugo) à Sabres pour
visiter notre atelier-boutique,
partager un café,
trouver un déguisement,
customiser un masque et manger une crêpe !
Chaque 1er samedi du mois, l’atelier-boutique d’Art Haute Lande sera dorénavant ouvert. .
Ancienne Perception 11 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 56 94 arthautelande@orange.fr
English : Portes ouvertes Carnaval
Carnival-themed Open Day on February 7!
Come and meet us from 10am in our workshop-boutique to browse, discover our creations or find a disguise.
