Portes ouvertes Carnaval Ancienne Perception Sabres

Journée Portes ouvertes le 7 février prochain sur la thématique du Carnaval !

Venez nous retrouver à partir de 10h dans notre atelier-boutique pour chiner, découvrir nos créations ou trouver un déguisement.

Le déménagement de l’association Art Haute Lande est un peu retardé, mais on a décidé de maintenir notre journée Portes ouvertes le 7 février prochain sur la thématique du Carnaval !

Venez nous retrouver à partir de 10h dans les locaux de l’ancienne Perception (11 rue Victor Hugo) à Sabres pour

visiter notre atelier-boutique,

partager un café,

trouver un déguisement,

customiser un masque et manger une crêpe !

Chaque 1er samedi du mois, l’atelier-boutique d’Art Haute Lande sera dorénavant ouvert. .

Ancienne Perception 11 rue Victor Hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 56 94 arthautelande@orange.fr

English : Portes ouvertes Carnaval

Carnival-themed Open Day on February 7!

Come and meet us from 10am in our workshop-boutique to browse, discover our creations or find a disguise.

