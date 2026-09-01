PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
samedi 19 septembre 2026 · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT
Caserne des Pompiers Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La caserne des pompiers du pont de Montvert vous invite à leur traditionnelle journée portes ouvertes le 19 septembre.
Sapeurs-pompiers de la Lozère
À partir de 10h, Repas : Andouillette frite ou Saucisse frite (15 € adultes / 12 € enfants (-12 ans))
Au programme : Jeux et activités, démonstrations, découverte du matériel et de la caserne
La caserne des pompiers du pont de Montvert vous invite à leur traditionnelle journée portes ouvertes le 19 septembre.
Sapeurs-pompiers de la Lozère
À partir de 10h, Repas : Andouillette frite ou Saucisse frite (15 € adultes / 12 € enfants (-12 ans))
Au programme : Jeux et activités, démonstrations, découverte du matériel et de la caserne .
Caserne des Pompiers Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
The Montvert Bridge Fire Station invites you to its traditional open house on September 19.
Lozère Fire Department
Starting at 10 a.m., Lunch: Fried andouillette or fried sausage (15 ? for adults / 12 ? for children under 12)
On the agenda: Games and activities, demonstrations, and a tour of the equipment and the station
L’événement PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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