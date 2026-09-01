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AGENDA · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère

PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

samedi 19 septembre 2026 · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère

PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Caserne des Pompiers
Ville
48220 Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
15 15 15 Adulte

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT

Caserne des Pompiers Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La caserne des pompiers du pont de Montvert vous invite à leur traditionnelle journée portes ouvertes le 19 septembre.
Sapeurs-pompiers de la Lozère

À partir de 10h, Repas : Andouillette frite ou Saucisse frite (15 € adultes / 12 € enfants (-12 ans))

Au programme : Jeux et activités, démonstrations, découverte du matériel et de la caserne
La caserne des pompiers du pont de Montvert vous invite à leur traditionnelle journée portes ouvertes le 19 septembre.
Sapeurs-pompiers de la Lozère

À partir de 10h, Repas : Andouillette frite ou Saucisse frite (15 € adultes / 12 € enfants (-12 ans))

Au programme : Jeux et activités, démonstrations, découverte du matériel et de la caserne   .

Caserne des Pompiers Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

The Montvert Bridge Fire Station invites you to its traditional open house on September 19.
Lozère Fire Department

Starting at 10 a.m., Lunch: Fried andouillette or fried sausage (15 ? for adults / 12 ? for children under 12)

On the agenda: Games and activities, demonstrations, and a tour of the equipment and the station

L’événement PORTES OUVERTES CASERNE DES POMPIERS DU PONT DE MONTVERT Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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