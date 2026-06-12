Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre) La Maison du Vin Castillon-la-Bataille
Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre) La Maison du Vin Castillon-la-Bataille dimanche 6 septembre 2026.
Castillon-la-Bataille
Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre)
La Maison du Vin 6 allée de la République Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le vignoble de Castillon Côtes de Bordeaux vous ouvre ses portes le temps d’un week-end festif et convivial !
Dimanche 7 septembre, rendez-vous au Château La Pierrière, à Gardegan-et-Tourtirac, pour une journée incontournable avec plus de 30 viticulteurs présents !
Pour 5€ seulement (verre de dégustation inclus), vous pourrez goûter une large palette de vins de l’appellation, échanger avec les producteurs, et vivre une expérience sensorielle unique.
Au programme également du dimanche
♂️Dès 8h30 départ de deux boucles de randonnée pédestre au départ du Chateau La Pierrière, à travers vignes et forêts, avec visite et dégustation dans une propriété viticole. Inscription gratuite obligatoire contact@castillon-cotesdebordeaux.com
Marché gourmand pour régaler vos papilles
Animation musicale pour une ambiance festive et chaleureuse .
La Maison du Vin 6 allée de la République Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@castillon-cotesdebordeaux.com
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English : Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre)
L’événement Portes Ouvertes Castillon Côtes de Bordeaux (Dimanche 7 Septembre) Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Castillon-Pujols
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