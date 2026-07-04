AGENDA · Conte
Portes ouvertes Cavalerie de la Source Conte
samedi 29 août 2026 · Conte
Informations pratiques
Conte
Portes ouvertes Cavalerie de la Source
Cavalerie de la Source Conte Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Visites, animations, balades poney.
Spectacle équestre.
Repas sur réservation.
Animé par le groupe Les Snails.
Entrée gratuite. .
Cavalerie de la Source Conte 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 56 50 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes Cavalerie de la Source Conte a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA