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AGENDA · Conte

Portes ouvertes Cavalerie de la Source Conte

samedi 29 août 2026 · Conte

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Cavalerie de la Source
Ville
39300 Conte
Département
Jura
Tarif

Conte

Portes ouvertes Cavalerie de la Source

Cavalerie de la Source Conte Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Visites, animations, balades poney.
Spectacle équestre.
Repas sur réservation.
Animé par le groupe Les Snails.
Entrée gratuite.   .

Cavalerie de la Source Conte 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 56 50 56 

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English :

L’événement Portes ouvertes Cavalerie de la Source Conte a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA