Informations pratiques

Conte

Portes ouvertes Cavalerie de la Source

Cavalerie de la Source Conte Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Visites, animations, balades poney.

Spectacle équestre.

Repas sur réservation.

Animé par le groupe Les Snails.

Entrée gratuite. .

Cavalerie de la Source Conte 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 56 50 56

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English :

L’événement Portes ouvertes Cavalerie de la Source Conte a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA