Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan

Portes ouvertes Cave des Producteurs

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Au programme de cette journée

• Visite guidée de nos installations (Quai de réceptions des vendanges, chai de vieillissement et centre d’embouteillage),

• Dégustation individualisée de nos emblématiques cuvées,

• Animations pour les enfants, afin que toute la famille puisse profiter pleinement de la journée,

• Animations gourmandes (vin chaud, châtaignes grillées,…)

C’est un moment privilégié pour découvrir notre savoir-faire et partager la passion qui anime la coopérative et ses coopérateurs. .

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 57 03 cave@cavedejurancon.com

