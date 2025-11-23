Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan
Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan mardi 23 décembre 2025.
Portes ouvertes Cave des Producteurs
Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Au programme de cette journée
• Visite guidée de nos installations (Quai de réceptions des vendanges, chai de vieillissement et centre d’embouteillage),
• Dégustation individualisée de nos emblématiques cuvées,
• Animations pour les enfants, afin que toute la famille puisse profiter pleinement de la journée,
• Animations gourmandes (vin chaud, châtaignes grillées,…)
C’est un moment privilégié pour découvrir notre savoir-faire et partager la passion qui anime la coopérative et ses coopérateurs. .
Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 57 03 cave@cavedejurancon.com
English : Portes ouvertes Cave des Producteurs
German : Portes ouvertes Cave des Producteurs
Italiano :
Espanol : Portes ouvertes Cave des Producteurs
L’événement Portes ouvertes Cave des Producteurs Gan a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau