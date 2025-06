Portes Ouvertes Cave du Roi Dagobert Traenheim 6 juillet 2025 10:00

Dimanche 2025-07-06 10:00:00

2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Portes ouvertes Cave du Roi Dagobert

1 Rue de Scharrachbergheim

10h 18h

dimanche 6 juillet

La Cave du Roi Dagobert vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du terroir alsacien. Venez percer les secrets de cette cave emblématique lors de visites guidées immersives à travers ses installations, et profitez d’un moment privilégié au cœur du vignoble pour en apprendre davantage sur le travail de la vigne et la passion des vignerons.

Tout au long de la journée, des dégustations commentées vous permettront de savourer une sélection de vins et de crémants d’Alsace.

Les + de la journée concert d’apéritif (11h) avec la Musique Folklorique de Balbronn, et un magnifique Bar Lounge animé par nos jeunes vignerons avec des cocktails originaux élaborés à partir de nos meilleures cuvées !

Pendant ce temps, les plus jeunes ne seront pas en reste grâce à des jeux et animations.

Afin de prolonger ce moment de partage, une offre de petite restauration sera proposée sur place, midi et soir.

Rejoignez-nous nombreux et venez vivre l’expérience unique de la Cave du Roi Dagobert !

Entrée libre et sans réservation

1 Rue de Scharrachbergheim

Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com

