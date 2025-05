Portes ouvertes Cave Edmond Rentz – Zellenberg, 14 juin 2025 10:00, Zellenberg.

Haut-Rhin

Portes ouvertes Cave Edmond Rentz 7 route des vins Zellenberg Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

2025-06-14

2025-06-15

Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !

Programme

De 10h à 19h Dégustation et vente de vins. A 11h et 16h Visite guidée du domaine

19h Sur réservation Soirée JAZZ animée par le groupe JAM

Tarif 15€ /pers. avec 2 verres de vins offerts Espace couvert en extérieur

Petite restauration sur place, tartes flambées

De 10h à 18h Dégustation et vente de vins

A midi Bistronomie uniquement sur réservation avant le 11 Juin

5 vins de nos vignerons/5 tapas Prix 20€ /pers. tout compris

A 11h et 16h Visite guidée du domaine

5 Vignerons Indépendants à découvrir !

Champagne Michel Tixier Champagne

Les 9 crus, Blanc de Blancs, Rosé de Saignée,…

info@champagne-tixier.com www.champagne-tixier.comDomaine

Vayssette Gaillac

Prunelart, Duras, Mauzac,…

domaine.vayssette81@gmail.com www.domaine-vayssette.fr

Domaine Edmond RENTZ Alsace

Riesling, Gewurztraminer, Pinot Noir…

info@edmondrentz.com , www.edmondrentz.com

Domaine Ruet Beaujolais

Brouilly, Chiroubles, Morgon, …

ruet.beaujolais@orange.fr, www.ruet-beaujolais.fr

Domaine du Grand Arc Corbières

Cuvée des Quarante, En Sol Majeur…

domaine.grandarc@gmail.com, www.domaine-grandarc.fr .

7 route des vins

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 17 info@edmondrentz.com

English :

Domaine Rentz opens its doors to you for a weekend! A chance to discover their wines and the way they work their vines with passion!

German :

Die Domaine Rentz öffnet Ihnen für ein Wochenende ihre Türen! Die Gelegenheit, ihre Weine und die Art und Weise, wie sie ihre Weinberge mit Leidenschaft bearbeiten, zu entdecken!

Italiano :

Il Domaine Rentz vi apre le porte per un weekend! Questa è la vostra occasione per scoprire i loro vini e il modo in cui lavorano le loro vigne con passione!

Espanol :

El Domaine Rentz le abre sus puertas durante un fin de semana Descubra sus vinos y la pasión con la que trabajan sus viñas

