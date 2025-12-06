Portes Ouvertes Caves Charlemagne Caves Charlemagne Angoulême
Portes Ouvertes Caves Charlemagne Caves Charlemagne Angoulême samedi 6 décembre 2025.
Portes Ouvertes Caves Charlemagne
Caves Charlemagne 15 impasse du Tropic Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Les caves Charlemagne Maison des Maines vous invitent à leur journée portes ouvertes.
.
Caves Charlemagne 15 impasse du Tropic Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 02 77 contact@charlemagne.fr
English :
The Charlemagne Maison des Maines cellars invite you to their open day.
L’événement Portes Ouvertes Caves Charlemagne Angoulême a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême