Bouloire

Portes ouvertes centre de secours de Bouloire

2 rue nationale Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Au programme

– Séance de sport collective

– Visite de la caserne et des véhicules

– Démonstration de manœuvres pompiers

– Parcours enfants et diplôme Petit Pompier

– Stand recrutement .

2 rue nationale Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 69 43 28

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English :

L’événement Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois