Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire
Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire dimanche 21 juin 2026.
Bouloire
Portes ouvertes centre de secours de Bouloire
2 rue nationale Bouloire Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Au programme
– Séance de sport collective
– Visite de la caserne et des véhicules
– Démonstration de manœuvres pompiers
– Parcours enfants et diplôme Petit Pompier
– Stand recrutement .
2 rue nationale Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 69 43 28
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English :
L’événement Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois
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