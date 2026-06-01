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Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire

Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 rue nationale

Ville : 72440 Bouloire

Département : Sarthe

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bouloire

Portes ouvertes centre de secours de Bouloire

2 rue nationale Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Au programme
– Séance de sport collective
– Visite de la caserne et des véhicules
– Démonstration de manœuvres pompiers
– Parcours enfants et diplôme Petit Pompier
– Stand recrutement   .

2 rue nationale Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 69 43 28 

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English :

L’événement Portes ouvertes centre de secours de Bouloire Bouloire a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois

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