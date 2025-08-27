Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux Centre équestre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux Centre équestre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 27 août 2025.
Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux
Centre équestre de Barbezieux 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 17:00:00
fin : 2025-08-29 19:00:00
Date(s) :
2025-08-27 2025-08-29 2025-08-30
Le Centre équestre de Barbezieux vous ouvre ses portes les 27, 29 et 30 aout 2025 venez découvrir le club et ses activités. Séance de découverte offerte lors des portes ouvertes.
.
Centre équestre de Barbezieux 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 22 97 centreequestredebarbezieux@laposte.net
English : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux
The Barbezieux Equestrian Centre will be opening its doors on 27, 29 and 30 August 2025: come and discover the club and its activities. Free introductory session during the open house.
German : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux
Das Centre équestre de Barbezieux öffnet am 27., 29. und 30. August 2025 seine Türen: Entdecken Sie den Verein und seine Aktivitäten. Am Tag der offenen Tür wird eine Schnupperstunde angeboten.
Italiano : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux
Il Centro Equestre di Barbezieux vi apre le porte il 27, 29 e 30 agosto 2025: venite a scoprire il club e le sue attività. Sessione di scoperta offerta durante le giornate di porte aperte.
Espanol : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux
El Centro Ecuestre de Barbezieux le abre sus puertas los días 27, 29 y 30 de agosto de 2025: venga a descubrir el club y sus actividades. Sesión de descubrimiento ofrecida durante las jornadas de puertas abiertas.
L’événement Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente