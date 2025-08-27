Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux Centre équestre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire

Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux

Centre équestre de Barbezieux 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-08-27 17:00:00

fin : 2025-08-29 19:00:00

2025-08-27 2025-08-29 2025-08-30

Le Centre équestre de Barbezieux vous ouvre ses portes les 27, 29 et 30 aout 2025 venez découvrir le club et ses activités. Séance de découverte offerte lors des portes ouvertes.

Centre équestre de Barbezieux 40 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 22 97 centreequestredebarbezieux@laposte.net

English : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux

The Barbezieux Equestrian Centre will be opening its doors on 27, 29 and 30 August 2025: come and discover the club and its activities. Free introductory session during the open house.

German : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux

Das Centre équestre de Barbezieux öffnet am 27., 29. und 30. August 2025 seine Türen: Entdecken Sie den Verein und seine Aktivitäten. Am Tag der offenen Tür wird eine Schnupperstunde angeboten.

Italiano : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux

Il Centro Equestre di Barbezieux vi apre le porte il 27, 29 e 30 agosto 2025: venite a scoprire il club e le sue attività. Sessione di scoperta offerta durante le giornate di porte aperte.

Espanol : Portes ouvertes Centre équestre de Barbezieux

El Centro Ecuestre de Barbezieux le abre sus puertas los días 27, 29 y 30 de agosto de 2025: venga a descubrir el club y sus actividades. Sesión de descubrimiento ofrecida durante las jornadas de puertas abiertas.

