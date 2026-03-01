Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues Lycée CFPF Saugues

Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues

Lycée CFPF 13 rue du Breuil Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Nous proposons plusieurs formations, par la voie initiale, la formation continue ou la voie de l’apprentissage. Si vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations, n’hésitez pas à nous contacter et vous inscrire à la journée portes ouvertes.

.

Lycée CFPF 13 rue du Breuil Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We offer a range of training courses, including initial training, continuing education and apprenticeships. If you are interested in one of our courses, please contact us and register for our open day.

L’événement Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-03-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier