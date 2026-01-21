Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues Rue du Breuil Saugues
Le samedi 21 mars 2026, le Centre Forestier de Saugues vous ouvre ses portes, de 9h à 17h.
Rue du Breuil Centre Forestier de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 85
On Saturday, March 21, 2026, the Centre Forestier de Saugues opens its doors to you, from 9am to 5pm.
