Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues Rue du Breuil Saugues

Portes ouvertes Centre Forestier de Saugues

Saugues Haute-Loire

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Le samedi 21 mars 2026, le Centre Forestier de Saugues vous ouvre ses portes, de 9h à 17h.

Rue du Breuil Centre Forestier de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 85

English :

On Saturday, March 21, 2026, the Centre Forestier de Saugues opens its doors to you, from 9am to 5pm.

