Portes Ouvertes Centre Socioculturel Des Renards, Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 10:00 – 18:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Tout au long de l’année, le centre socioculturel des Renards proposent de nombreuses animations pour tous les âges. La rentrée c’est aussi le moment de s’inscrire à un atelier. Nous vous proposons de visiter les locaux (ludobiblio, local de musique, cuisine, salles d’activité…) de rencontrer les professionnels et d’essayer nos activités. Enfin, c’est l’occasion de découvrir les associations qui proposent des activités.

Centre Socioculturel Des Renards, Nantes 44323

0240769685 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-boissiere-sensive/