Portes ouvertes céramique La Bosse

Portes ouvertes céramique

Place de l’Église La Bosse Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Pour les fêtes de fin d’années, Patricia Pérez et Lucie Becuwe vous convient à leur portes ouverte. Venez découvrir leur dernières créations. .

Place de l’Église La Bosse 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 55 95 38

