Portes ouvertes céramique La Bosse

Portes ouvertes céramique La Bosse samedi 13 décembre 2025.

Portes ouvertes céramique

Place de l’Église La Bosse Sarthe

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Pour les fêtes de fin d’années, Patricia Pérez et Lucie Becuwe vous convient à leur portes ouverte. Venez découvrir leur dernières créations.   .

Place de l’Église La Bosse 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 55 95 38 

