Portes ouvertes céramique La Bosse
Portes ouvertes céramique La Bosse dimanche 14 décembre 2025.
Portes ouvertes céramique
Place de l’Église La Bosse Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Pour les fêtes de fin d’années, Patricia Pérez et Lucie Becuwe vous convient à leur portes ouverte. Venez découvrir leur dernières créations. .
Place de l’Église La Bosse 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 55 95 38
