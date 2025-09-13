Portes ouvertes Cetex Babinière Cetex Babinière La Chapelle-sur-Erdre

Portes ouvertes Cetex Babinière Cetex Babinière La Chapelle-sur-Erdre samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 14:00 –

Gratuit : oui Visites sur réservation : eventbrite.fr/o/nantes-metropole-114531419911 Tout public

À l’occasion de l’inauguration du nouveau Centre Technique d’Exploitation (CETEX) de la Babinière, une visite propose une découverte des coulisses de la Semitan et de ses métiers. Au programme :- Visite des espaces dédiés à l’exploitation et à la maintenance du tramway,- Rencontre avec les collaborateurs de la Semitan,- Exposition de véhicules : tramways et véhicules d’intervention, dans le cadre des 40 ans du tram,- Animations diverses autour de la mobilité et de l’univers du tramway. Visites pour le public (sur réservation) :1er départ à 14hDernier dépat à 17hUn départ toutes les 10 minutes

Cetex Babinière La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://www.eventbrite.fr/o/nantes-metropole-114531419911