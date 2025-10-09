PORTES OUVERTES CFPPA Langogne

PORTES OUVERTES CFPPA Langogne jeudi 9 octobre 2025.

PORTES OUVERTES CFPPA

2 Ter Rue Marthe Dupeyron Langogne Lozère

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Le Centre de Formation pour Adultes en agriculture (CFPPA) vous ouvre ses portes pour vous présenter son activité (formations, secteurs d’activité, supports pédagogiques) et rencontrer les élus, partenaires et le grand public.

2 Ter Rue Marthe Dupeyron Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 39 cfppa@educagri.fr

English :

The Centre de Formation pour Adultes en Agriculture (CFPPA) opens its doors to you to present its activities (training courses, sectors of activity, teaching aids) and meet elected representatives, partners and the general public.

German :

Das Centre de Formation pour Adultes en Agriculture (CFPPA) öffnet seine Türen für Sie, um Ihnen seine Tätigkeit (Ausbildungen, Tätigkeitsbereiche, pädagogische Hilfsmittel) vorzustellen und mit Abgeordneten, Partnern und der breiten Öffentlichkeit zusammenzutreffen.

Italiano :

Il Centre de Formation pour Adultes en Agriculture (CFPPA) vi apre le porte per presentarvi le sue attività (corsi di formazione, settori di attività, sussidi didattici) e incontrare i rappresentanti eletti, i partner e il pubblico in generale.

Espanol :

El Centre de Formation pour Adultes en Agriculture (CFPPA) le abre sus puertas para presentarle sus actividades (cursos de formación, sectores de actividad, material pedagógico) y reunirse con representantes electos, socios y público en general.

L’événement PORTES OUVERTES CFPPA Langogne a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-OT Langogne