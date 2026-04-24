PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Le Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice

Blaison-Saint-Sulpice

PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON

Le Bois Brinçon Château Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

PORTES OUVERTES LES VENDREDI 15 & SAMEDI 16 MAI

CHATEAU DE BOIS-BRINCON

Vendredi 15 & samedi 16 mai de 10h à 18h

Venez vivre un moment privilégié au coeur de

notre vignoble et déguster les vins du domaine!

Balade dans les vignes

Vendredi à 16h & samedi à 11h

Partez à la découverte de notre nouveau projet d’agroforesterie, présenté par Christian et Xavier

Animations et exposants le samedi

Le Rucher de Boumois fonctionnement d’une ruche,

à la découverte du métier d’apiculeur par Emmanuel

Pastoralisme et travail du chien avec Erwan

Mouton noir Mouton blanc

Dégustation de l’ensemble de nos cuvées,

visite des chais

Offre spéciale

Une bouteille offerte dès 100€ d’achat.

Nous espérons vous retrouver nombreux! .

Le Bois Brinçon Château Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 19 62 contact@chateau-bois-brincon.com

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English :

OPEN HOUSE FRIDAY MAY 15 & SATURDAY MAY 16

L’événement PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages