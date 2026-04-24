PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Le Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice
PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Le Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice vendredi 15 mai 2026.
Blaison-Saint-Sulpice
PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON
Le Bois Brinçon Château Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
PORTES OUVERTES LES VENDREDI 15 & SAMEDI 16 MAI
CHATEAU DE BOIS-BRINCON
Vendredi 15 & samedi 16 mai de 10h à 18h
Venez vivre un moment privilégié au coeur de
notre vignoble et déguster les vins du domaine!
Balade dans les vignes
Vendredi à 16h & samedi à 11h
Partez à la découverte de notre nouveau projet d’agroforesterie, présenté par Christian et Xavier
Animations et exposants le samedi
Le Rucher de Boumois fonctionnement d’une ruche,
à la découverte du métier d’apiculeur par Emmanuel
Pastoralisme et travail du chien avec Erwan
Mouton noir Mouton blanc
Dégustation de l’ensemble de nos cuvées,
visite des chais
Offre spéciale
Une bouteille offerte dès 100€ d’achat.
Nous espérons vous retrouver nombreux! .
Le Bois Brinçon Château Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 19 62 contact@chateau-bois-brincon.com
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English :
OPEN HOUSE FRIDAY MAY 15 & SATURDAY MAY 16
L’événement PORTES OUVERTES CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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