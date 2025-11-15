Portes ouvertes chez Aromacomtois Aromacomtois Amancey

Portes ouvertes chez Aromacomtois

Aromacomtois 3 Place de la Mairie Amancey Doubs

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Venez nombreux profiter d’une journée découverte de l’univers d’Aromacomtois !

Visites gratuites de l’atelier de distillation et de transformation, toutes les heures à partir de 9h, expériences olfactives, dégustations et verre de l’amitié ! .

Aromacomtois 3 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 55 59 25 contact@aromacomtois.fr

