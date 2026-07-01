UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

dimanche 19 juillet 2026 · Carasco Métallerie Soudure · Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Carasco Métallerie Soudure
Adresse
200 Route de la Vieille Eglise
Ville
47250 Grézet-Cavagnan
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Grézet-Cavagnan

Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Découverte des dernières créations artisanales en acier.
Possibilité de passer commande sur place pour des réalisations personnalisées.   .

Carasco Métallerie Soudure 200 Route de la Vieille Eglise Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 11 01 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure

L’événement Portes ouvertes chez Carasco Métallerie Soudure Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Grézet-Cavagnan (Lot-et-Garonne)