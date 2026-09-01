Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable Journées Européennes du Patrimoine Parking du stade puis poursuivre à pied (500 m suivre les panneaux) Parnans

samedi 19 septembre 2026 · Parking du stade puis poursuivre à pied (500 m suivre les panneaux) · Parnans

Informations pratiques

Parnans

Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable Journées Européennes du Patrimoine

Parking du stade puis poursuivre à pied (500 m suivre les panneaux) 795 chemin du stade Parnans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, j’ouvre les portes de mon atelier.

Je vous invite au cœur de ma créativité, tant dans le décor textile que sur l’envers du décor

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Parking du stade puis poursuivre à pied (500 m suivre les panneaux) 795 chemin du stade Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 55 93 42 contact@catherinemettetal.fr

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English : Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable Journées Européennes du Patrimoine

To celebrate European Heritage Days on September 19 and 20, I’m opening the doors to my studio.

I invite you to explore the heart of my creativity, both in textile design and behind the scenes.

L’événement Portes ouvertes chez Catherine Mettetal, Designer textile & éditeur écoresponsable Journées Européennes du Patrimoine Parnans a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme