Portes ouvertes chez Charlie La Pomme Le Moulin à vent Mauges-sur-Loire

Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
2025-09-27
Venez découvrir des vergers respecteux de l’environnement Charlie La Pomme
Le 27 septembre, les vergers de Charlie La Pomme, au Mesnil-en-Vallée vous ouvrent leurs portes !
Au programme
– Producteurs locaux
– Tour du verger en calèche
– Visite de la ferme
– Balade ludique dans les vergers
– Tombola
– Repas champêtre (réservation conseillée)
Vous y trouverez forcément votre bonheur que cela soit en famille ou entre amis ! .
Le Moulin à vent Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 01 69 74 charlielapomme@outlook.fr
English :
Discover environmentally-friendly orchards: Charlie La Pomme
German :
Entdecken Sie umweltfreundliche Obstplantagen: Charlie La Pomme
Italiano :
Venite a scoprire i frutteti ecologici: Charlie La Pomme
Espanol :
Venga a descubrir los huertos respetuosos con el medio ambiente: Charlie La Pomme
