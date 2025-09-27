Portes ouvertes chez Charlie La Pomme Le Moulin à vent Mauges-sur-Loire

Portes ouvertes chez Charlie La Pomme Le Moulin à vent Mauges-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.

Portes ouvertes chez Charlie La Pomme

Le Moulin à vent Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Venez découvrir des vergers respecteux de l’environnement Charlie La Pomme

Le 27 septembre, les vergers de Charlie La Pomme, au Mesnil-en-Vallée vous ouvrent leurs portes !

Au programme

– Producteurs locaux

– Tour du verger en calèche

– Visite de la ferme

– Balade ludique dans les vergers

– Tombola

– Repas champêtre (réservation conseillée)

Vous y trouverez forcément votre bonheur que cela soit en famille ou entre amis ! .

Le Moulin à vent Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 01 69 74 charlielapomme@outlook.fr

English :

Discover environmentally-friendly orchards: Charlie La Pomme

German :

Entdecken Sie umweltfreundliche Obstplantagen: Charlie La Pomme

Italiano :

Venite a scoprire i frutteti ecologici: Charlie La Pomme

Espanol :

Venga a descubrir los huertos respetuosos con el medio ambiente: Charlie La Pomme

