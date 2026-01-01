Portes ouvertes chez Domitys Résidence Domitys Ker Madiou Morlaix

Portes ouvertes chez Domitys

Résidence Domitys Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix Finistère

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

La résidence services seniors Domitys vous ouvre ses portes venez découvrir notre cadre de vie, rencontrer l’équipe et les résidents, et partager un moment chaleureux.

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir un bénévole de l’AFM téléthon pour une présentation de cette association et de leurs actions, suivie de la remise officielle des fonds récoltés par la résidence lors du dernier Téléthon. Un temps fort pour mettre à l’honneur l’engagement solidaire de nos résidents et de notre établissement.

Et parce qu’un bon moment se savoure aussi avec gourmandise, la rencontre se poursuivra autour d’un goûter de crêpes faites maison, préparées avec soin.

Nous serons ravis de vous accueillir pour partager cette journée ensemble ! .

Résidence Domitys Ker Madiou 2 Rue de Kermadiou Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 21 84 00 00

