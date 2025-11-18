Portes Ouvertes chez DREKAN GROUP Industrie Villers La Montagne Villers-la-Montagne – Agence LONGWY Villers-la-Montagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, venez nombreux(ses) découvrir les ateliers lors des portes ouvertes chez DREKAN GROUP: 15, Route d’Hussigny – 54920 Villers la Montagne

Visite prévue le Mardi 18 Novembre de 9H30 à 12H00 sur site

Découverte de l’activité de réparation de machines et équipements mécaniques Industrielles. De nombreux postes sont disponibles avec formation en interne.

Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, venez nombreux(ses) découvrir les ateliers lors des portes ouvertes chez DREKAN GROUP. #TousMobilisés La semaine de l’industrie