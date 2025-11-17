Portes ouvertes chez Ets CARRE Ouarville – Agence CHAMPHOL Édeville

Portes ouvertes chez Ets CARRE Lundi 17 novembre, 09h00 Ouarville – Agence CHAMPHOL Eure-et-Loir

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Ets CARRE vous invite à découvrir son univers lors de ses portes ouvertes. Cette visite est organisées en partenariat avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), Territoires d’Industrie, Avec l’Industrie et le Medef Crée en 1977, L’ Ets CARRE est spécialisé dans la conception de structures lumineuses en fil métallique. Ils accompagnent les professionnels de la décoration, de l’architecture intérieure et du design dans la réalisatio

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Ets CARRE vous invite à découvrir son univers lors de ses portes ouvertes. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier