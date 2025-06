Portes Ouvertes chez Les Pompiers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 28 juin 2025 09:30

Lot

Portes Ouvertes chez Les Pompiers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-28 11:30:00

Date(s) :

2025-06-28

C’est une opération totalement inédite que va se dérouler samedi 28 juin prochain.

En effet, dans le cadre de la journée nationale des Sapeurs-Pompiers, les 30 Centres d’Incendie et de Secours (CIS) du département du Lot ouvrent leurs portes au public.

L’occasion pour les Lotoises et les Lotois d’aller à la rencontre de ceux qui veillent sur eux, 24 heures sur 24, 365 jours par ans.

Présentation de l’organisation du secours à personne, initiation aux gestes qui sauvent. .

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

English :

A totally new operation is about to take place on Saturday June 28.

As part of the national firefighters? day, the 30 fire and rescue centers (CIS) in the Lot département are opening their doors to the public.

German :

Am Samstag, dem 28. Juni, findet eine völlig neue Aktion statt.

Im Rahmen des nationalen Feuerwehrtages öffnen die 30 Feuerwehr- und Rettungszentren (CIS) des Departements Lot ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Italiano :

Sabato 28 giugno si svolgerà un’operazione completamente nuova.

Nell’ambito della Giornata nazionale dei vigili del fuoco, i 30 centri antincendio e di soccorso del dipartimento del Lot apriranno le loro porte al pubblico.

Espanol :

El sábado 28 de junio tendrá lugar una operación totalmente inédita.

En el marco de la jornada nacional de los bomberos, los 30 Centros de Incendios y Salvamento (CIS) del departamento de Lot abren sus puertas al público.

L’événement Portes Ouvertes chez Les Pompiers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Lacapelle Marival