Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim samedi 20 septembre 2025.

22 route de Colmar Boofzheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes.

Soirée « Oktoberfest » avec DJ Fred à partir de 18h.

Défilé de mode Elora avec la participation de miss 15-17 et ses dauphines.

Journée à la ferme le dimanche avec marché paysan le matin à partir de 10h30, dégustations, découverte de la ferme, animations, dégustations et magasin ouvert. DJ Fred pour la musique.

Restauration sur place possible, pensez à réserver.

Tartes flambées à 17h .

22 route de Colmar Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 60 92 chezmireille67@orange.fr

English :

Sunday farm day with morning farmers’ market, tastings, farm discovery, entertainment, tastings and open store. DJ Fred for music.

German :

Tag auf dem Bauernhof am Sonntag mit Bauernmarkt am Vormittag, Verkostungen, Entdeckung des Bauernhofs, Animationen, Verkostungen und offenem Laden. DJ Fred sorgt für Musik.

Italiano :

Domenica giornata in fattoria con mercato contadino al mattino, degustazioni, scoperta della fattoria, intrattenimento, degustazioni e negozio aperto. La musica sarà curata da DJ Fred.

Espanol :

Día de la granja el domingo con mercado de agricultores por la mañana, degustaciones, descubrimiento de la granja, entretenimiento, degustaciones y tienda abierta. DJ Fred pondrá la música.

L’événement Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried