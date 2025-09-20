Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim
Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim samedi 20 septembre 2025.
Portes ouvertes chez Mireille
22 route de Colmar Boofzheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes.
Soirée « Oktoberfest » avec DJ Fred à partir de 18h.
Défilé de mode Elora avec la participation de miss 15-17 et ses dauphines.
Journée à la ferme le dimanche avec marché paysan le matin à partir de 10h30, dégustations, découverte de la ferme, animations, dégustations et magasin ouvert. DJ Fred pour la musique.
Restauration sur place possible, pensez à réserver.
Tartes flambées à 17h .
22 route de Colmar Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 60 92 chezmireille67@orange.fr
English :
Sunday farm day with morning farmers’ market, tastings, farm discovery, entertainment, tastings and open store. DJ Fred for music.
German :
Tag auf dem Bauernhof am Sonntag mit Bauernmarkt am Vormittag, Verkostungen, Entdeckung des Bauernhofs, Animationen, Verkostungen und offenem Laden. DJ Fred sorgt für Musik.
Italiano :
Domenica giornata in fattoria con mercato contadino al mattino, degustazioni, scoperta della fattoria, intrattenimento, degustazioni e negozio aperto. La musica sarà curata da DJ Fred.
Espanol :
Día de la granja el domingo con mercado de agricultores por la mañana, degustaciones, descubrimiento de la granja, entretenimiento, degustaciones y tienda abierta. DJ Fred pondrá la música.
L’événement Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried