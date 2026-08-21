Informations pratiques

Boofzheim

Portes ouvertes chez Mireille

22 route de Colmar Boofzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journée à la ferme le dimanche avec marché paysan le matin, dégustations, découverte de la ferme, animations, dégustations et magasin ouvert. animation avec un dj

Venez découvrir ou redécouvrir notre ferme à nos Portes Ouvertes.

Soirée Oktoberfest avec DJ Julien à partir de 18h.

Défilé de mode Elora avec la participation de miss 15-17 et ses dauphines.

Journée à la ferme le dimanche avec marché paysan le matin à partir de 10h30, dégustations, découverte de la ferme, animations, dégustations et magasin ouvert. DJ Julien pour la musique.

Restauration sur place possible, pensez à réserver.

Tartes flambées à 17h .

22 route de Colmar Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 60 92 chezmireille67@orange.fr

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English :

A day at the farm on Sunday featuring a farmers’ market in the morning, tastings, a tour of the farm, activities, tastings, and the farm store open. Entertainment featuring a DJ

L’événement Portes ouvertes chez Mireille Boofzheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried