Portes Ouvertes Domaine du Pressoir Fleuri Chiroubles

Portes Ouvertes
Domaine du Pressoir Fleuri 95 rue de la bascule Chiroubles Rhône
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Portes ouvertes annuelles entre vins et gastronomie, autour du repas vigneron.
Domaine du Pressoir Fleuri 95 rue de la bascule Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 23 12 dom.pressoirfleuri@numericable.fr
English :
An annual open house for wine and gastronomy, with a winemaker’s meal.
German :
Jährlicher Tag der offenen Tür zwischen Wein und Gastronomie, rund um das Winzeressen.
Italiano :
Un’apertura annuale per il vino e il cibo, con un pasto del produttore.
Espanol :
Una jornada anual de puertas abiertas en torno al vino y la gastronomía, con una comida de enólogos.
