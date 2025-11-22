Portes Ouvertes Domaine du Pressoir Fleuri Chiroubles

Portes Ouvertes

Domaine du Pressoir Fleuri 95 rue de la bascule Chiroubles Rhône

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Portes ouvertes annuelles entre vins et gastronomie, autour du repas vigneron.

Domaine du Pressoir Fleuri 95 rue de la bascule Chiroubles 69115 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 23 12 dom.pressoirfleuri@numericable.fr

English :

An annual open house for wine and gastronomy, with a winemaker’s meal.

German :

Jährlicher Tag der offenen Tür zwischen Wein und Gastronomie, rund um das Winzeressen.

Italiano :

Un’apertura annuale per il vino e il cibo, con un pasto del produttore.

Espanol :

Una jornada anual de puertas abiertas en torno al vino y la gastronomía, con una comida de enólogos.

