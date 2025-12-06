Portes Ouvertes chocolaterie Guisabel Candé Candé
Route de Loiré Candé Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Animation chez le chocolatier Guisabel, le samedi 6 décembre 2025 à Candé.
Plongez dans l’univers du chocolat lors de notre journée Porte Ouverte !
Au programme
-Conférence avec un Maître Chocolatier Découvrez les secrets de fabrication du chocolat (10h30 11h30 14h30 15h30 16h30)
-Visite & Coulisses Explorez les ateliers et rencontrez les chocolatiers.
-Pièce artistique créée en direct Admirez des Maîtres Chocolatiers sculpter une œuvre unique sous vos yeux et tentez de la remporter !
-Ateliers pour enfants Des activités ludiques pour initier les plus petits à l’art du chocolat.
-15% sur toute la boutique.
-Dégustation de chocolats.
Une restauration sur place est prévue pour le déjeuner (9€/personne penser à réserver) ainsi qu’un stand de crêpes !
Venez en famille ou entre amis pour une journée gourmande et pleine de découverte. .
Route de Loiré Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88
English :
Animation at Guisabel’s chocolate shop, Saturday December 6, 2025 in Candé.
German :
Animation bei der Chocolatier Guisabel am Samstag, den 6. Dezember 2025 in Candé.
Italiano :
Attività presso la fabbrica di cioccolato Guisabel sabato 6 dicembre 2025 a Candé.
Espanol :
Actividades en la chocolatería Guisabel el sábado 6 de diciembre de 2025 en Candé.
