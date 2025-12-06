Portes Ouvertes chocolaterie Guisabel Candé

Route de Loiré Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Animation chez le chocolatier Guisabel, le samedi 6 décembre 2025 à Candé.

Plongez dans l’univers du chocolat lors de notre journée Porte Ouverte !

Au programme

-Conférence avec un Maître Chocolatier Découvrez les secrets de fabrication du chocolat (10h30 11h30 14h30 15h30 16h30)

-Visite & Coulisses Explorez les ateliers et rencontrez les chocolatiers.

-Pièce artistique créée en direct Admirez des Maîtres Chocolatiers sculpter une œuvre unique sous vos yeux et tentez de la remporter !

-Ateliers pour enfants Des activités ludiques pour initier les plus petits à l’art du chocolat.

-15% sur toute la boutique.

-Dégustation de chocolats.

Une restauration sur place est prévue pour le déjeuner (9€/personne penser à réserver) ainsi qu’un stand de crêpes !

Venez en famille ou entre amis pour une journée gourmande et pleine de découverte. .

Route de Loiré Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 88

English :

Animation at Guisabel’s chocolate shop, Saturday December 6, 2025 in Candé.

German :

Animation bei der Chocolatier Guisabel am Samstag, den 6. Dezember 2025 in Candé.

Italiano :

Attività presso la fabbrica di cioccolato Guisabel sabato 6 dicembre 2025 a Candé.

Espanol :

Actividades en la chocolatería Guisabel el sábado 6 de diciembre de 2025 en Candé.

L’événement Portes Ouvertes chocolaterie Guisabel Candé Candé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Anjou bleu