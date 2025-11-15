Portes ouvertes Chocolatier Hervé Robin Sanilhac
1 Avenue du 19 Mars 1962 Sanilhac Dordogne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Journées portes ouvertes au magasin-atelier Hervé Robin
1 avenue du 19 mars 1962 à Sanilhac les 15 et 16 novembre de 10h à 18h
Découvrez
– de la fève au chocolat
– du chocolat au bonbon
– sapins et couronnes de Noël
– capsule automne-hiver
– les pralinés français
– amandes de la Drôme, cacahuètes du bassin d’Arcachon, noisettes de la Vallée du Dropt, noix de Pécan du Lot-et-Garonne
chocolat chaud et mucilage .
1 Avenue du 19 Mars 1962 Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
