Portes ouvertes Chocolatier Hervé Robin Sanilhac

Journées portes ouvertes au magasin-atelier Hervé Robin

1 avenue du 19 mars 1962 à Sanilhac les 15 et 16 novembre de 10h à 18h

Découvrez

– de la fève au chocolat

– du chocolat au bonbon

– sapins et couronnes de Noël

– capsule automne-hiver

– les pralinés français

– amandes de la Drôme, cacahuètes du bassin d’Arcachon, noisettes de la Vallée du Dropt, noix de Pécan du Lot-et-Garonne

chocolat chaud et mucilage .

