Portes ouvertes Clos La Piastre 33210 fargues Fargues

Portes ouvertes Clos La Piastre 8 – 21 novembre 33210 fargues Gironde
Entrée libre, réservation pour le repas du dimanche 09 novembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-08T11:00:00 – 2025-11-08T19:00:00
Fin : 2025-11-21T10:30:00 – 2025-11-21T11:00:00
À vos agendas
Portes Ouvertes du Sauternais 2025 – Clos La Piastre
Rendez-vous les 8 & 9 novembre pour un week-end plein de découvertes, de gourmandises et de bonne humeur au nouveau chai du Clos La Piastre !
Samedi 8 novembre
Visite & découverte du chai flambant neuf
Dégustations
Rencontres & échanges passionnés
Dimanche 9 novembre
11h30 – Apéritif festif avec planche charcuterie/fromages ou huîtres du Bassin d’Arcachon
Ambiance live avec le groupe Format 2 Poches
15h – Grand jeu de piste enfants autour du vignoble avec le jolie monde de Lulu
31 A route de Touilla – 33210 Fargues
Réservation :
closlapiastre@gmail.com ou au 06.20.61.07.64
Venez trinquer, savourer, chanter et jouer avec nous ! Un week-end pour tous les âges, 100% convivialité ! ✨
