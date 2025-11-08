Portes ouvertes Clos La Piastre 33210 fargues Fargues

Entrée libre, réservation pour le repas du dimanche 09 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T11:00:00 – 2025-11-08T19:00:00

Fin : 2025-11-21T10:30:00 – 2025-11-21T11:00:00

À vos agendas

Portes Ouvertes du Sauternais 2025 – Clos La Piastre

Rendez-vous les 8 & 9 novembre pour un week-end plein de découvertes, de gourmandises et de bonne humeur au nouveau chai du Clos La Piastre !

Samedi 8 novembre

Visite & découverte du chai flambant neuf

Dégustations

Rencontres & échanges passionnés

Dimanche 9 novembre

11h30 – Apéritif festif avec planche charcuterie/fromages ou huîtres du Bassin d’Arcachon

Ambiance live avec le groupe Format 2 Poches

15h – Grand jeu de piste enfants autour du vignoble avec le jolie monde de Lulu

31 A route de Touilla – 33210 Fargues

Réservation :

closlapiastre@gmail.com ou au 06.20.61.07.64

Venez trinquer, savourer, chanter et jouer avec nous ! Un week-end pour tous les âges, 100% convivialité ! ✨

