Portes ouvertes Collectif Bonus Nantes

Portes ouvertes Collectif Bonus Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de Wave – Biennale des arts visuels, ce sont au total 19 ateliers d’artistes partagés sur les deux sites de Bonus qui vous ouvrent leurs portes lors d’un week-end dédié.Une opportunité unique de rencontrer les artistes du territoires dans leurs espaces de travail.–Portes ouvertes les samedi 18 et dimanche 19 octobre de 14h à 18h sur les 2 sites :Bonus – Félix ThomasAdresse : 39 rue Félix Thomas – NantesAccès : Tram 2 : Arrêt Saint-Félix

Collectif Bonus Nantes 44000