Portes ouvertes Collectif Bonus Nantes

Portes ouvertes Collectif Bonus Nantes samedi 18 octobre 2025.

Portes ouvertes 18 et 19 octobre Collectif Bonus Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Dans le cadre de Wave – Biennale des arts visuels, ce sont au total 19 ateliers d’artistes partagés sur les deux sites de Bonus qui vous ouvrent leurs portes lors d’un week-end dédié.

Une opportunité unique de rencontrer les artistes du territoires dans leurs espaces de travail.

–

Portes ouvertes les samedi 18 et dimanche 19 octobre de 14h à 18h sur les 2 sites :

Bonus – Félix Thomas

Adresse : 39 rue Félix Thomas – Nantes

Accès : Tram 2 : Arrêt Saint-Félix

Collectif Bonus 39 Rue Félix Thomas 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Portes ouvertes des ateliers d’artistes partagés le week-end du 18 et 19 octobre. portes ouvertes atelier

Jill-Anne Belair