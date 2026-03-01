Portes ouvertes Collège Joachim Barrande Collège Joachim Barrande Saugues
Portes ouvertes Collège Joachim Barrande Collège Joachim Barrande Saugues samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes Collège Joachim Barrande
Collège Joachim Barrande 6 rue Yan Pallach Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Portes ouvertes Collège Joachim Barrande
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Collège Joachim Barrande 6 rue Yan Pallach Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 07
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English :
Collège Joachim Barrande open house
L’événement Portes ouvertes Collège Joachim Barrande Saugues a été mis à jour le 2026-03-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier