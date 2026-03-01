Portes ouvertes Collège Joachim Barrande Collège Joachim Barrande Saugues

Portes ouvertes Collège Joachim Barrande

Collège Joachim Barrande 6 rue Yan Pallach Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Portes ouvertes Collège Joachim Barrande

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Collège Joachim Barrande 6 rue Yan Pallach Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 07

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English :

Collège Joachim Barrande open house

L’événement Portes ouvertes Collège Joachim Barrande Saugues a été mis à jour le 2026-03-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier