PORTES OUVERTES Combaillaux

PORTES OUVERTES

La Jasse Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Domaine de la Jasse vous ouvre ses portes pour une journée conviviale placée sous le signe du partage et de la découverte. Venez rencontrer l’équipe, déguster les cuvées du domaine en compagnie des œnologues, et profiter d’un moment festif au cœur des vignes. Au programme animations, balades, surprises et une ambiance chaleureuse pour toute la famille.

Le Domaine de la Jasse vous ouvre ses portes pour une journée conviviale placée sous le signe du partage et de la découverte. Venez rencontrer l’équipe, déguster les cuvées du domaine en compagnie des œnologues, et profiter d’un moment festif au cœur des vignes. Au programme animations, balades, surprises et une ambiance chaleureuse pour toute la famille. .

La Jasse Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 04 04 info@maison-le-breton.com

English :

Domaine de la Jasse opens its doors to you for a convivial day of sharing and discovery. Come and meet the team, taste the estate?s vintages in the company of ?nologists, and enjoy a festive moment in the heart of the vines. On the program: entertainment, walks, surprises and a warm atmosphere for the whole family.

German :

Die Domaine de la Jasse öffnet ihre Türen für einen geselligen Tag im Zeichen des Austauschs und der Entdeckung. Lernen Sie das Team kennen, verkosten Sie die Cuvées der Domaine in Begleitung von Experten und genießen Sie einen festlichen Moment inmitten der Weinberge. Auf dem Programm stehen Animationen, Spaziergänge, Überraschungen und eine herzliche Atmosphäre für die ganze Familie.

Italiano :

Il Domaine de la Jasse vi apre le porte per una giornata conviviale di condivisione e scoperta. Venite a conoscere l’équipe, a degustare le annate della tenuta in compagnia di esperti e a vivere un momento di festa nel cuore dei vigneti. In programma: animazione, passeggiate, sorprese e una calda atmosfera per tutta la famiglia.

Espanol :

El Domaine de la Jasse le abre sus puertas para una jornada de convivencia y descubrimiento. Venga a conocer al equipo, deguste las cosechas de la finca en compañía de nólogos y disfrute de un momento festivo en el corazón de los viñedos. En el programa: animaciones, paseos, sorpresas y un ambiente cálido para toda la familia.

L’événement PORTES OUVERTES Combaillaux a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP