Portes ouvertes Compagnons du Devoir Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Pas d’inscription Entrée gratuite et sans inscription préalable. Tout public, Adulte, Etudiant

Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes les 24 et 25 janvier 2026. L’alternance (4 à 6 semaines en entreprise, 2 à 3 semaines en centre de formation) permet aux apprenants de développer des compétences concrètes et de gagner en autonomie. Ils bénéficient aussi du Tour de France, une expérience qui les fait voyager et découvrir de nouveaux environnements professionnels. Programme des journées portes ouvertes :- Visite de la maison des Compagnons du Devoir,- Démonstrations de savoir-faire,- Ateliers métiers pour découvrir les formations,- Réunion d’information avec formateurs, apprentis et Compagnons, pour discuter et échanger sur les projets professionnels et affiner son orientation avec les Compagnons. La Maison des Compagnons de Nantes :- 200 apprenants par an,- Le CFA forme aux métiers de couvreur, maçon, plâtrier-plaquiste,- Une centaine de jeunes réalisent leur Tour de France dans une vingtaine de métiers,- 115 entreprises partenaires locales.

Centre de Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir Doulon – Bottière Nantes 44300

http://www.compagnons-du-devoir.com



