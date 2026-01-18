Portes ouvertes compagnons du Tour de France Nantes-St Sébastien Les Compagnons du Tour de France Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Inscription recommandée Inscription recommandée : https://nantes.compagnonsdutourdefrance.org/evenement/portes-ouverte-nantes-le-30-et-31-janvier-2026 Tout public, Adulte, Etudiant

Les Compagnons du Tour de France de Nantes – Saint-Sébastien sur Loire ont le plaisir de vous annoncer leurs Journées Portes Ouvertes les 30 et 31 janvier 2026, de 9h à 17h. Ces journées mettent en avant la formation professionnelle, les parcours d’insertion et les métiers du bâtiment et de l’artisanat qui jouent un rôle-clé pour la région de Nantes. Tout au long de la journée, les formateurs, les itinérants et les apprenants présentent leurs savoir-faire, expliquent les attendus des métiers et montrent comment ces formations ouvrent de réelles perspectives d’emploi local. Les Compagnons du Tour de France de Nantes – Saint-Sébastien sur Loire offrent des formations individualisées, diplômantes et qualifiantes pour tous les âges et publics, en alternance ou en formation continue. Les formations proposées couvrent différentes familles de métiers essentiels au territoire : le carrelage, la charpente–construction bois, la couverture, la menuiserie, la peinture, la taille de pierre et le bâtiment ancien. Ces filières répondent aux besoins locaux et offrent des débouchés solides et durables.

Les Compagnons du Tour de France Saint-Sébastien-sur-Loire 44230



