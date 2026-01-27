Portes ouvertes | Concours d’entrée 2026 Tourcoing
Portes ouvertes | Concours d’entrée 2026
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 21:30:00
Date(s) :
2026-02-04
DÉROULÉ
14h-14h15 Accueil café
14h15-15h30 Présentation du Fresnoy et du cursus pédagogique, par François Bonenfant et Éric Prigent, coordinateurs pédagogiques
15h30-16h45 Visite du bâtiment et des pôles techniques
16h45-17h45 Présentation des modalités du concours 2026 et échanges avec François Bonenfant et Éric Prigent, coordinateurs pédagogiques
17h45-18h45 Temps de convivialité autour d’un verre en présence des étudiant·es en cours de cursus
19h-21h30 Cinéthèque | Projection du film Les Harmonies Werckmeisterde Béla Tarr (2001)
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00
English :
SCHEDULE
14h-14h15: Welcome coffee
2:15pm-3:30pm: Presentation of Le Fresnoy and the curriculum, by François Bonenfant and Éric Prigent, educational coordinators
3:30 4:45 pm: Tour of the building and technical areas
4.45pm-5.45pm: Presentation of the 2026 competition and discussion with François Bonenfant and Éric Prigent, pedagogical coordinators
5.45pm-6.45pm: Drinks and socializing with current students
19h-21h30 Cinéthèque | Screening of Béla Tarr’s Les Harmonies Werckmeister (2001)
