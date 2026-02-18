Portes Ouvertes Confitures la Bouyardière ZI La Trappe Saint-Mars-d’Égrenne

Portes Ouvertes Confitures la Bouyardière

Saint-Mars-d'Égrenne Orne

2026-03-14 10:00:00

2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

De 10h à 19h à Saint-Mars-d’Egrenne

Confiture la Bouyardière a ouvert une nouvelle boutique à Saint-Mars-d’Egrenne où vous trouverez notre délicieuse gamme de confitures, marmelades, gelées et chutneys artisanaux modernes, ainsi qu’une sélection de produits locaux. Venez déguster nos confitures, rencontrer notre équipe et découvrir notre nouvelle cuisine ! Nous proposons également des ateliers pour apprendre à confectionner de délicieuses confitures, une idée cadeau parfaite pour un être cher !

Nous avons le plaisir d’annoncer que le maire de Saint-Mars d’Egrenne inaugurera officiellement le nouveau pub local vers 11h30 le 14 mars, accompagné d’un verre de poiré ou de cidre .

ZI La Trappe La bouyardière Saint-Mars-d’Égrenne 61350 Orne Normandie +33 7 86 12 49 41 confiture@labouyardiere.com

