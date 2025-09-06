Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 15:30:00
2025-09-06
Le Conservatoire Patricia Petibon ouvre ses portes à Ferrières pour le plaisir de tous. Venez découvrir toutes les activités proposées le samedi 6 septembre de 14 h à 15 h 30 au centre culturel de l’enfant à Ferrières. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr
English :
Open House Conservatoire Patricia Petitbon
German :
Offene Türen Patricia Petitbon Konservatorium
Italiano :
Porte aperte Conservatorio Patricia Petitbon
Espanol :
Puertas abiertas Conservatorio Patricia Petitbon
