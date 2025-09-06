Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon Ferrières-en-Gâtinais

Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon

Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon Ferrières-en-Gâtinais samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 15:30:00

Date(s) :
2025-09-06

Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon
Le Conservatoire Patricia Petibon ouvre ses portes à Ferrières pour le plaisir de tous. Venez découvrir toutes les activités proposées le samedi 6 septembre de 14 h à 15 h 30 au centre culturel de l’enfant à Ferrières.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30  conservatoire@montargis.fr

English :

Open House Conservatoire Patricia Petitbon

German :

Offene Türen Patricia Petitbon Konservatorium

Italiano :

Porte aperte Conservatorio Patricia Petitbon

Espanol :

Puertas abiertas Conservatorio Patricia Petitbon

L’événement Portes ouvertes Conservatoire Patricia Petitbon Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-08-28 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS