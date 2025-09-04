Portes ouvertes Country Plaisirs Montguyon
Portes ouvertes Country Plaisirs Montguyon jeudi 4 septembre 2025.
Portes ouvertes Country Plaisirs
Salle des Fêtes Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-09-04 19:45:00
fin : 2025-09-04
2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25
Portes ouvertes country et line
Salle des Fêtes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 77 30 domygilles@free.fr
English :
Country and line open house
German :
Offene Türen Country und Line
Italiano :
Casa aperta di campagna e di linea
Espanol :
Jornada de puertas abiertas Country and Line
