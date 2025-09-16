Portes ouvertes cours d’arts martiaux : KungFu, Kali Eskrima, Wing-Tsun Ecole Dansomania Paris
Portes ouvertes cours d’arts martiaux : KungFu, Kali Eskrima, Wing-Tsun Ecole Dansomania Paris mardi 16 septembre 2025.
L’union Française du PWTS (UFPWTS) est un regroupement d’une vingtaine de club d’arts martiaux en France. L’école de Paris est dirigée par le fondateur de l’UFPWTS et Maître d’arts martiaux (7e DAN) Daï-Sifu Claude.
Le programme de la semaine portes ouvertes : cours d’arts martiaux à Paris 14e
L’école propose des cours du mardi au jeudi dans différents lieux de pratique à Paris 14e. Tous les cours de cette semaine auront un accès sur inscriptions seulement.
Billetterie accès à la semaine porte ouverte :
Au programme de la semaine portes ouvertes
|Mardi 16 sept 2025
|Mercredi 17 sept 2025
|Jeudi 18 sept 2025
|ESKRIMA & PANATUKAN
SELF-DEFENSE ARMES
ADULTES TOUS NIVEAUX
De 19h30 à 20h30
|WING-TSUN
COMBAT SPORTIF
ADULTES TOUS NIVEAUX
De 20h30 à 22h00
|WING-TSUN
CHI-SAO
ADULTES INTERMED./AVANCÉS
De 21h30 à 22h30
|WING-TSUN
TECHNIQUES MARTIALES ET AUTODEFENSE
ADULTES TOUS NIVEAUX
Les différents lieux de pratique se situent dans le 14e arr. de Paris.
Mardi : Dojo Espace Maindron
Arrêts : Pernety ; Château Mairie du 14e
6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e
Mercredi et jeudi : École Dansomania
Arrêt : Porte d’Orléans
59 rue Sarrette, Paris 14e
(Digicode 0710 B)
Quelle tenue est adapté pour la pratique du Wing-Tsun et du Kali Eskrima ?
Une tenue de sport (pantalon, t-shirt noir) et des chaussons d’arts martiaux (ou chaussettes).
Pensez à apporter votre gourde d’eau et une serviette.
Faut-il acheter des armes et des protections pour la pratique du Wing-Tsun et de l’Eskrima ?
A l’occasion des portes ouvertes, nous vous prêtons du matériel si nécessaire (mitaines de sparring, protèges tibias, bâtons d’eskrima,…). Par la suite, il sera nécessaire de vous procurer votre propre matériel.
COURS DE WING-TSUN (1)
(1) Style de Kung-Fu spécialiste du combat rapproché
Qu’est-ce que le Wing Tsun ?
Le Wing Chun ou Wing-Tsun est un style de Kung Fu qui a été épuré de toutes acrobaties afin de devenir une arme redoutablement rapide et efficace en combat rapproché.
Cet art martial doit sa renommée internationale grâce au Grand Maitre Yip Man et au célèbre pratiquant Bruce Lee.
Les cours sont ouverts à toutes les lignées (Wing Tsun, Ving-Tsun, Wing-Chun,…)
Au programme des cours de Wing-Tsun
Mardi de 20h30 à 22h – Dojo Espace Maindron
Wing-Tsun combat sportif (tous niveaux)
- Conditionnement physique
- Lat-Sao (sparring)
- Grappling (lutte au sol)
Jeudi de 20h30 à 22h – École Dansomania
Wing-Tsun techniques martiales et autodéfense (tous niveaux)
- techniques de bases du Wing-Tsun
- Applications martiales & autodéfense
- Applications en situation réelle
Mercredi de 21h30 à 22h30 – Ecole Dansomania
Wing-Tsun Chi-Sao (niveaux intermédiaire et avancé)
- Tao (formes à mains nues)
- Chi-Sao – Dan-Chi
- Sagesse et développement énergétique interne
COURS DE KALI ESKRIMA ET PANATUKAN (2)
(2) Arts martiaux philippins de self-défense avec armes (Kali Eskrima) et à mains nues (le Panatukan)
Qu’est-ce que l’Eskrima et le Panatukan ?
Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.
En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.
En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.
Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.
Au programme des cours d’Eskrima et de Panatukan
Les mardis de 19h30 à 20h30 (Espace Maindron)
Cours tous niveaux
- Découverte du Taolu (mouvements de bases effectuées dans le vide avec arme)
- Apprentissage technique du maniement des armes (bâton, couteaux)
- Application en self-défense avec partenaire armé ou non
- Mise en situation réelle avec armes et à mains nues.
Participez à la semaine portes ouvertes de l’Union Française du PWTS et pratiquez le Wing-Tsun (style de Kung Fu), Kali Eskrima (art martial philippin de self-défense avec armes) et Panatukan (art martial de self-défense à main nues).
Le jeudi 18 septembre 2025
de 20h30 à 22h00
Le mercredi 17 septembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mardi 16 septembre 2025
de 20h30 à 22h00
Le mardi 16 septembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit Public adultes.
Ecole Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris
