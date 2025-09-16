Portes ouvertes cours d’arts martiaux : KungFu, Kali Eskrima, Wing-Tsun Ecole Dansomania Paris

Portes ouvertes cours d’arts martiaux : KungFu, Kali Eskrima, Wing-Tsun Ecole Dansomania Paris mardi 16 septembre 2025.

L’union Française du PWTS (UFPWTS) est un regroupement d’une vingtaine de club d’arts martiaux en France. L’école de Paris est dirigée par le fondateur de l’UFPWTS et Maître d’arts martiaux (7e DAN) Daï-Sifu Claude.

Le programme de la semaine portes ouvertes : cours d’arts martiaux à Paris 14e

L’école propose des cours du mardi au jeudi dans différents lieux de pratique à Paris 14e. Tous les cours de cette semaine auront un accès sur inscriptions seulement.

Billetterie accès à la semaine porte ouverte :



Billetterie

Au programme de la semaine portes ouvertes

Mardi 16 sept 2025 Mercredi 17 sept 2025 Jeudi 18 sept 2025 ESKRIMA & PANATUKAN

SELF-DEFENSE ARMES ADULTES TOUS NIVEAUX De 19h30 à 20h30

Espace Maindron WING-TSUN

COMBAT SPORTIF ADULTES TOUS NIVEAUX De 20h30 à 22h00

Espace Maindron WING-TSUN

CHI-SAO ADULTES INTERMED./AVANCÉS De 21h30 à 22h30

École Dansomania WING-TSUN

TECHNIQUES MARTIALES ET AUTODEFENSE ADULTES TOUS NIVEAUX



De 20h30 à 22h00

École Dansomania



Les différents lieux de pratique se situent dans le 14e arr. de Paris.

Mardi : Dojo Espace Maindron

Arrêts : Pernety ; Château Mairie du 14e

6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Mercredi et jeudi : École Dansomania

Arrêt : Porte d’Orléans

59 rue Sarrette, Paris 14e

(Digicode 0710 B)

Quelle tenue est adapté pour la pratique du Wing-Tsun et du Kali Eskrima ?

Une tenue de sport (pantalon, t-shirt noir) et des chaussons d’arts martiaux (ou chaussettes).

Pensez à apporter votre gourde d’eau et une serviette.

Faut-il acheter des armes et des protections pour la pratique du Wing-Tsun et de l’Eskrima ?

A l’occasion des portes ouvertes, nous vous prêtons du matériel si nécessaire (mitaines de sparring, protèges tibias, bâtons d’eskrima,…). Par la suite, il sera nécessaire de vous procurer votre propre matériel.

COURS DE WING-TSUN (1)

(1) Style de Kung-Fu spécialiste du combat rapproché

Qu’est-ce que le Wing Tsun ?

Le Wing Chun ou Wing-Tsun est un style de Kung Fu qui a été épuré de toutes acrobaties afin de devenir une arme redoutablement rapide et efficace en combat rapproché.

Cet art martial doit sa renommée internationale grâce au Grand Maitre Yip Man et au célèbre pratiquant Bruce Lee.

Les cours sont ouverts à toutes les lignées (Wing Tsun, Ving-Tsun, Wing-Chun,…)

Au programme des cours de Wing-Tsun

Mardi de 20h30 à 22h – Dojo Espace Maindron

Wing-Tsun combat sportif (tous niveaux)

Conditionnement physique

Lat-Sao (sparring)

Grappling (lutte au sol)

Jeudi de 20h30 à 22h – École Dansomania

Wing-Tsun techniques martiales et autodéfense (tous niveaux)

techniques de bases du Wing-Tsun

Applications martiales & autodéfense

Applications en situation réelle

Mercredi de 21h30 à 22h30 – Ecole Dansomania

Wing-Tsun Chi-Sao (niveaux intermédiaire et avancé)

Tao (formes à mains nues)

Chi-Sao – Dan-Chi

Sagesse et développement énergétique interne

COURS DE KALI ESKRIMA ET PANATUKAN (2)

(2) Arts martiaux philippins de self-défense avec armes (Kali Eskrima) et à mains nues (le Panatukan)

Qu’est-ce que l’Eskrima et le Panatukan ?

Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.

En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.

En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.

Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.

Au programme des cours d’Eskrima et de Panatukan

Les mardis de 19h30 à 20h30 (Espace Maindron)

Cours tous niveaux

Découverte du Taolu (mouvements de bases effectuées dans le vide avec arme)

Apprentissage technique du maniement des armes (bâton, couteaux)

Application en self-défense avec partenaire armé ou non

Mise en situation réelle avec armes et à mains nues.

Participez à la semaine portes ouvertes de l’Union Française du PWTS et pratiquez le Wing-Tsun (style de Kung Fu), Kali Eskrima (art martial philippin de self-défense avec armes) et Panatukan (art martial de self-défense à main nues).

Le jeudi 18 septembre 2025

de 20h30 à 22h00

Le mercredi 17 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mardi 16 septembre 2025

de 20h30 à 22h00

Le mardi 16 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-16T23:30:00+02:00

fin : 2025-09-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-16T19:30:00+02:00_2025-09-16T20:30:00+02:00;2025-09-16T20:30:00+02:00_2025-09-16T22:00:00+02:00;2025-09-17T21:30:00+02:00_2025-09-17T22:30:00+02:00;2025-09-18T20:30:00+02:00_2025-09-18T22:00:00+02:00

Ecole Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris

https://www.wingtsun-daisifuclaude.com/portes-ouvertes